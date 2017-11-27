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Adü Müzik Ve Bale Ortaokulu Öğrencilerinden Başkan Kayalı’ya Ziyaret

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Adü Müzik Ve Bale Ortaokulu Öğrencilerinden Başkan Kayalı’ya Ziyaret
Eğitim yaşamına geçtiğimiz yıl Kuşadası'nda başlayan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokulu'nda keman, viyola,...

Eğitim yaşamına geçtiğimiz yıl Kuşadası'nda başlayan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokulu'nda keman, viyola, viyolonsel ve piyano eğitimi gören 14 öğrenci, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı makamında ziyaret etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Doç. Dr. Abdullah Tanrısevdi, ADÜ Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Özgür Elgün ile Yrd. Doç. Dr. İmge Tilif, Piyano Ana Sanat Dalı Öğretim Üyeleri Elif Yazgan ile Umut Güngör, ADÜ Devlet Konservatuarı Yüksekokul Sekreteri Adnan Uysal ve öğrencilerin bulunduğu ziyarette Yrd. Doç. Dr. Elgün, ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu'nun eğitim yaşamına başlamasında Kuşadası Belediyesi'nin çok büyük bir katkı sağladığını belirterek Başkan Kayalı'ya teşekkür etti.

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