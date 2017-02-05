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Adü Öğretim Üyelerinin Ortağı Olduğu Yayın Kaleidoscope Seçildi

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Adü Öğretim Üyelerinin Ortağı Olduğu Yayın Kaleidoscope Seçildi
Amerikan Fizik Topluluğu tarafından basılan ve fizik dergileri içinde saygın bir yere sahip olan Physical Review B dergisinde ADÜ öğretim üyelerinin işbirliğinde...

Amerikan Fizik Topluluğu tarafından basılan ve fizik dergileri içinde saygın bir yere sahip olan Physical Review B dergisinde ADÜ öğretim üyelerinin işbirliğinde hazırlanan yayın derginin sayfasında kaleidoscope seçildi.

Periyodik tablonun V. grup elementlerinin (N, P, As, Sb ve Bi) iki boyutlu kararlı yapılarının pek çok özelliği Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Salim Cıracı ve grubuyla ikili işbirliğinde bulunan ADÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Olcay Üzengi Aktürk ve Doç. Dr. Ethem Aktürk tarafından ortaya çıkarılarak Amerikan Fizik Topluluğu ve Kimya Topluluğu'nun saygın dergilerinde yayınlandı.

Bu yapıların varlığı deneysel olarak geçtiğimiz yıl içinde gösterildi. Bu yapılara ilaveten aynı atom gruplarının her birinin yeni bir geometrik forma sahip olduğu Arş. Gör. Fatih Ersan, Doç. Dr. Ethem Aktürk ve Prof. Dr. Salim Çıracı tarafından teorik olarak 2016 yılının sonlarına doğru bulundu ve bu yapıların oda sıcaklığı ve üstündeki sıcaklıklarda çalışabilecek pek çok uygulamaya sahip aygıtlar için uygun malzemeler olabilecekleri ortaya çıkarıldı. Bu çalışma yoğun madde fiziğinin en iyi dergilerinden biri olan Phys. Rev. B dergisinde kabul edildi ve derginin sayfasında Kaleidoscope olarak seçilerek bilim insanlarına duyuruldu.

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