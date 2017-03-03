  • BIST 89.934
  • Altın 148,039
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 12 °C

Adü Rektörü Bircan Engelli Öğrenciye Verdiği Sözü Tuttu

» »
Adü Rektörü Bircan Engelli Öğrenciye Verdiği Sözü Tuttu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Mustafa Erol'u, makamında ağırladı.

Okuma yazmayı kendi imkânlarıyla öğrenen engelli öğrenci Mustafa Erol, 19 Ekim 2016 tarihinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etmişti. Bu ziyarette, ellerini kullanamayan Mustafa Erol'a bilgisayar sözü veren ADÜ Rektörü Bircan, sözünü yerine getirerek Erol'a bilgisayar hediye etti.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, "Azmin ve başarının örneği olan gencimizin ve diğer tüm engelli yurttaşlarımızın önündeki tüm engelleri kaldırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Daha önce otobiyografisini yazan Mustafa'dan yeni kitaplar yazmasını bekliyoruz" diyerek, Adnan Menderes Üniversitesi" ndeki eğitim sürecinde kendisine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti ve eğitim hayatında başarılar diledi.

Adü Rektörü Bircan Engelli Öğrenciye Verdiği Sözü Tuttu

Adü Rektörü Bircan Engelli Öğrenciye Verdiği Sözü Tuttu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklar Validen İmza Alabilmek İçin Birbiriyle Yarıştı03 Mart 2017 Cuma 06:33
  • Sp’den ‘Türkiye’nin Meseleleri Ve Çözüm Yolları’ Konferansı02 Mart 2017 Perşembe 22:58
  • Adıyaman’dan Sonra Şanlıurfa Da 6 Defa Sallandı02 Mart 2017 Perşembe 22:13
  • Keçiören Belediyesi’nden Eski Bürokratlara Vefa Yemeği02 Mart 2017 Perşembe 20:58
  • Gazete Altındağ 13 Yaşında02 Mart 2017 Perşembe 19:43
  • “Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak” Konferansı Düzenlendi02 Mart 2017 Perşembe 19:43
  • Etkili İletişim Ve Beden Dili Konferansı Düzenlendi02 Mart 2017 Perşembe 19:43
  • Yakılan Lastikler Polisi Harekete Geçirdi02 Mart 2017 Perşembe 19:43
  • Bu Eserlerin Değerini Sanatçının Hayatı Belirliyor02 Mart 2017 Perşembe 19:13
  • Hırsızların Öldürdüğü Yaşlı Adam Son Yolculuğuna Uğurlandı02 Mart 2017 Perşembe 18:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti