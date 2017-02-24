Adü’de “Kendi Değerlerimiz” Adlı Söyleşi Yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde "Kendi Değerlerimiz" adlı söyleşi programı ekonomi konu başlığıyla, ADÜ Rektörü Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde "Kendi Değerlerimiz" adlı söyleşi programı ekonomi konu başlığıyla, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ın moderatörlüğünde Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.

Akademik personelinin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini paylaştığı "Kendi Değerlerimiz" programında bu kez ülke gündemindeki ekonomik konular ele alındı. Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. M. Erdemir Gündoğmuş, Prof. Dr. Yusuf Kaderli, Doç. Dr. Abdullah Özdemir, Doç. Dr. Ahmet Can Bakkalcı, Doç. Dr. İsmet Ateş, Yrd. Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu, Yrd. Doç. Dr. Adem Karakaş ve Yrd. Doç. Dr. Ömer Özpınar, Varlık Fonu Nedir, Neyi Amaçlar? Varlık Fonunun Ülke Ekonomisindeki Fonksiyonu, Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Dünyadaki ve Türkiye'deki İşlevleri ve İstihdam Seferberliğinin Ekonomiye Etkileri başlıklarında toplanan konulara açıklık getirdi.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Törün Özer, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Türkiye ve dünya gündemindeki ekonomik konular, altın ve doların yükselişi, yerli üretimin esasları ve ekonomik sistemler mercek altına alındı. Açılışta yaptığı konuşmada Rektör Prof. Dr. Bircan, dünya ekonomisinin hassas dengeler üzerine kurulduğunun altını çizerek, para politikalarıyla dünya üzerinde birçok oyun oynandığını ve bu politikalarla büyük şirketlerin iflasa sürüklenirken, ülkelerin de kaos içinde bırakıldığını ifade etti.

Ekonomi biliminin kıtlık bilimi olduğuna değinen öğretim üyeleri, sınırlı kaynakların sınırsız ihtiyaçları karşılamak için ekonomi biliminin doğduğunu vurguladı. Bununla beraber son dönemde Türkiye gündeminden düşmeyen varlık fonu hakkında da açıklamalar yapan ekonomistler, varlık fonu'nun ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktığını ve bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bu fonun bulunduğunu anlattı. Türkiye'deki varlık fonu ile dünyadaki varlık fonları arasındaki farkları da ortaya koyan öğretim üyeleri, handikaplarına rağmen, özgün bir model geliştirildiğini ve başarılı olunursa bu modelin ihraç edilebileceğini söyledi. Söyleşide, kredi derecelendirme kuruluşlarının uluslararası alandaki fonksiyonlarına da açıklık getirilirken, ülkelerin kredi derecelendirme kuruluşlarını uluslararası yatırım alabilmek için bizzat davet ettikleri ve bu kuruluşların ülkelere verdikleri puanlamaya göre yatırım aldıkları kaydedildi. Öte yandan bu kuruluşların siyasi otoritelerden ne kadar bağımsız oldukları tartışıldı.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla son bulan etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, katkılarından dolayı öğretim üyelerine teşekkür belgesi verdi.