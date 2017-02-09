Adükkan Mağazası Hizmete Açıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesine ait özgün ürünlerin satışa sunulduğu ADÜkkan Mağazası, üniversitenin merkez kampüsünde bulunan Alesta Alışveriş...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesine ait özgün ürünlerin satışa sunulduğu ADÜkkan Mağazası, üniversitenin merkez kampüsünde bulunan Alesta Alışveriş Merkezi'nde Aydın halkının hizmetine sunuldu.

Kurumsal kimlik çalışmaları için de önemli bir adım olan ADÜkkan, üniversitenin birimleri tarafından hazırlanmış el emeği ürünlerle, alışveriş merkezinin en ilgi çekici mekanlarından birisi oldu.

Aydınlıların Hediyelikleri ADÜkkan'dan

Üniversitenin ilk mağazası olma özelliğini taşıyan ADÜkkan'da, Karacasu, Söke, Çine ve Aydın Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim gören öğrencilerin ve hocaların ürettiği el emeği göz nuru ürünler satışa sunuluyor. Hediyelik eşya olarak tüm Aydın halkının değerlendirebileceği birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

Sadece Size Özel Ürünler

ADÜ rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, farklı bir konsepte sahip ADÜkkan'ın çok büyük emekler verilerek açıldığını söyledi ve ürünlerin özgünlüğüne dikkat çekerek, çoğunun kişiye özel ve tek olduğunu ifade etti. Zeytinyağlarının kampüslerdeki zeytinlerden elde edildiğini, çanta, cüzdan, anahtarlık vb. ürünlerin has deriden yapıldığını, sehpaların atölyelerde tasarlandığını belirten Prof. Dr. Bircan, tekstil ürünlerinin tasarlanırken özellikle öğrencilerin beğenileri gözetilerek tamamen doğal malzemelerden üretildiğini söyledi.

Öğrencilere tecrübe kazandırırken, bir yandan Üniversitenin ürünlerini halkla buluşturacak ADÜkkan'da, ürünler 5 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısıyla buluşuyor. ADÜkkan'da dönemsel olarak yapılan indirimler, ucuz ama kaliteli ürünlere ulaşma imkanı veriyor.

ADÜkkan Online Alışveriş İmkanı Sunuyor

ADÜkkan'ın internet adresi www.adukkan.net üzerinden online alışveriş yapabilir, ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olunabileceği ve ADÜkkan'da satışa sunulan ürünleri sosyal medya üzerinden adukkann instagram hesabından da takip edilebileceği belirtildi.