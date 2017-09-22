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Adü’nün 2023 Mezunu Genç Hekimleri Önlüklerini Giydi

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Adü’nün 2023 Mezunu Genç Hekimleri Önlüklerini Giydi
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesinden 2023 yılında mezun olacak olan hekim adayları beyaz önlüklerini giydi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesinden 2023 yılında mezun olacak olan hekim adayları beyaz önlüklerini giydi.

ADÜ Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin uyum programı kapsamında Atatürk Kongre Merkezi Maiandraos Salonunda beyaz önlük giyme töreni yapıldı. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Halil Kırnak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ, Tıp Fakültesi akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, öncelikli olarak ADÜ'yü tercih eden tüm öğrencilere hoş geldiniz diyerek Tıp Fakültesini tercih etmenin ve doktorluk mesleğinin önemini vurguladı. Bircan, insan hayatına dokunan bir mesleğe sahip olacak öğrencilerin ADÜ en iyi şekilde yetiştirilmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Demirağ ise, ADÜ Tıp Fakültesini tercih ettikleri için öğrencilere teşekkür ederek ADÜ'nün her geçen gün gelişerek olanaklarını arttırdığını ifade etti. Sözlerini sürdüren Prof. Dr. Serpil Demirağ, "Adını gururla taşıyacağınız bir Üniversiteye geldiniz. Burada en iyi şartlarda eğitim göreceksiniz ve sizlerin en küçük sıkıntınızda yanınızda olacağız" diye konuştu.

Tıp Fakültesi birinci sınıf Koordinatörü Prof. Dr. M. Dinçer Bilgin, yeni öğrencilerin hem ADÜ hem Tıp Fakültesine uyum sağlamaları konusunda kendilerine yardımcı olacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından ADÜ Tıp Fakültesine en yüksek puanla giren Raika Hüsna Atay'a beyaz önlüğünü Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan giydirdi. Beyaz önlük giyerek hekimliğe ilk adımlarını atan öğrencilerimiz tören bitiminde aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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