Advocaat: "Yarın İyi Bir Skor Almamız Gerektiğini Biliyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar karşısında iyi bir skor almaları gerektiğini bildiklerini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Krasnodar karşısında iyi bir skor almaları gerektiğini bildiklerini söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında, 16 Şubat Perşembe günü Krasnodar Stadyumu'nda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın oynanacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısına deneyimli teknik adam Dick Advocaat ile oyuncumuz Roman Petrovich Neustadter katıldı.

Advocaat: "Yarın iyi bir skor almamız gerektiğini biliyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, son derece önemli bir maça çıkacaklarının altını çizerek, "Yarın bu turun ilk maçını oynayacağız. İyi bir skor alabilmemiz adına çok önemli bir maça çıkacağız. İki taraf için de geçerli bu. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. İyi bir rakiple karşılaşacağız. Yarın buradan güzel bir skorla ayrılmamız gerekiyor" dedi.

"Rakip lige verilen arayı iyi değerlendirdi"

Rusya Ligi'ne verilen arayı, rakibin iyi değerlendirdiğini ifade eden Advocaat, "Bildiğiniz gibi Krasnodar takımı Dubai ve İspanya'da bir kamp dönemi geçirdi ve son 10 günde 4 hazırlık maçı oynadılar. Yarın oynayacağımız maçta hazır olmak için iyi bir süreci geride bıraktılar. Bu nedenle Rusya Ligi'ne verilen aradan dolayı rakibimizin yarınki maçta etkileneceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Robin van Persie hakkında

Kadroda olmayan Robin van Persie hakkında ise Hollandalı çalıştırıcı "Şu anda Robin'in olmamasının sebebi, antrenman yapacak olması. Bu antrenmanlar sayesinde daha fit olacak. O yüzden bizimle burada değil. Öte yandan Emenike kadroda, Volkan Şen ise yok. Sizin bilebileceğiniz isimler bunlar." açıklamasında bulundu.

"Düşüncemiz her zaman galibiyettir"

Takımın Krasnodar karşısında sahada olacağı sisteme ilişkin de konuşan tecrübeli teknik adam, "Bizim her zaman sahaya çıkarken ki düşüncemiz, galibiyettir. Elinizdeki oyuncuların özelliğine bağlı olarak sistem de değişir. Bazı oyucular kontra atağı sever, bazıları da önde baskı yapmayı... Biz ikisinin arasında bir sistemle oynayacağız. Rakibimiz yarın kendi sahasında oynayacak ve deplasman maçlarına oranla biraz daha fazlasını yapmaları gerekecek" dedi.

"Her iki kupayı da kazanmak isterim"

Bir gazetecinin "Avrupa Kupası'nı mı, yoksa lig kupasını mı kazanmak istersiniz?" şeklindeki sorusuna; Adcovaat, "Aslında her ikisini de kazanmak isterim desem kolay cevap olur ama tek cevap hakkım var ve seçim yapmak gerekirse ben Avrupa Kupası'nı kazanmak isterim ve gelecek yıl da ligi" cevabını verdi.

"Bence her iki lig de çok güçlü"

Türkiye ve Rusya Ligi'nin kaliteli takımlara ve oyunculara sahip önemli birer lig olduğunu da ifade eden tecrübeli teknik adam, "Ben Rusya'da çalışırken de takımlar karma oyuncular seçerdi. Şu anda da çok fazla yabancı oyuncu var. Bir oyun tarzları var. Avrupa'dan bakanlar Rusya ve Türkiye Ligi'ni küçümsüyorlar ama bence her iki lig de çok güçlü ve kuvvetli. Yarın önemli bir karşılaşma bizi bekliyor olacak. Biz kendi ligimizde 4.sıradayız, Krasnodar ise 5.sırada yer alıyor. Bakalım yarın kim daha iyi, göreceğiz" dedi.

Neustadter: "Zorlu bir maç bizi bekliyor"

Fenerbahçeli oyuncu Roman Petrovich Neustadter ise, yarın zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek,

"Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; biz zorlu bir gruptan çıktık ve buraya geldik. Krasnodar iyi bir takım ve milli takımdan tanıdığım oyuncular da var. İyi futbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Esas hedefimiz hücum ile defans arasında denge sağlamak. Yarın buradan alacağımız sonuç çok önemli."

"Benim maç eksiğim var ve ne yapmam gerektiğini biliyorum"

Bir Rus gazetecinin Rusya Milli Takımına ilişkin yönelttiği soruya ise Neustadter, şu şekilde cevap verdi:

"Yarınki maçı milli takıma katılabilme adına da değerlendiriyorum ancak esas hedefim kendi hocamızın gözüne girmek. Dediğim gibi milli takımı da düşünüyorum, bu anlamda yarınki maç benim için bir şans olacaktır. Rusya Milli takımı hocasıyla en son yılbaşından önce görüştük. Milli takımın yaptığı son kampa katılmadım ve sebebini biliyorum. Bir kez daha dile getirmek istiyorum, yarınki maç bu anlamda önemli bir şans. Milli takım maçlarını seyrettim, benim mevkimde birkaç oyuncu denendi. Benim maç eksiğim var ve ne yapmam gerektiğini biliyorum."

"Krasnodar iyi bir takım"

Karşılaşmanın oynanacağı Krasnodar Stadyumu hakkında da konuşan Roman Neustadter, "Şehri gezme şansımız olmadı, çünkü havalimanından doğrudan otele geldik ve şimdi de bu stadyumdayız. Stadyuma gelince burası hakkında çok şey duyduk. Krasnodar iyi bir takım. Ama biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve yarınki maçta potansiyelimizi sahaya yansıtacağız" dedi.