  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Advocaat’tan İki Değişiklik Birden

» »
Advocaat’tan İki Değişiklik Birden
Derbide Beşiktaş'ın ilk yarının uzatma dakikalarında attığı gol sonrasında Dick Advocaat'tan iki değişiklik birden geldi.

Derbide Beşiktaş'ın ilk yarının uzatma dakikalarında attığı gol sonrasında Dick Advocaat'tan iki değişiklik birden geldi. Hollandalı hoca, ilk yarıda çok açık veren İsmail Köybaşı ve orta sahadan Neustadter'i çıkartıp Ozan Tufan ve Salih Uçan'ı oyuna aldı.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş, Aboubakar'la golü bulunca Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat iki değişiklik birden yaptı. İlk yarının uzatma dakikasında gelen golün ardından devre arasında değişikliğe giden Hollandalı çalıştırıcı, Salih Uçan ve Ozan Tufan'ı oyuna dahil etti. 45 dakika boyunca özellikle Quaresma karşısında oldukça kötü bir performans sergileyen İsmail Köybaşı'nı oyundan alan Advocaat, sol beke Hasan Ali Kaldırım'ı geçirirken, oyuna dahil ettiği Ozan Tufan'ı ise sağ bekte çekti. Orta sahada Josef de Souza'ya uyum sağlayamayan Roman Neustadter'i de kenara alan Advocaat, Rus oyuncunun yerine ise Salih Uçan'ı oyuna dahil etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tff 1. Lig07 Mayıs 2017 Pazar 20:48
  • Bursasporlu Futbolculara Trabzon Havaalanında Tepki07 Mayıs 2017 Pazar 20:43
  • Talisca, Volkan’a Orta Parmak Gösterdi07 Mayıs 2017 Pazar 20:28
  • Advocaat’tan İki Değişiklik Birden07 Mayıs 2017 Pazar 20:24
  • Spor Toto Süper Lig07 Mayıs 2017 Pazar 19:58
  • İldiz, “Uzatma Dakikalarında Yapılan Hatanın Cezasını Çektik”07 Mayıs 2017 Pazar 19:58
  • Özköylü, “Sezonun En Kıymetli Galibiyetini Aldık”07 Mayıs 2017 Pazar 19:53
  • Spor Toto Süper Lig07 Mayıs 2017 Pazar 19:33
  • Fatih Terim Tribünde07 Mayıs 2017 Pazar 19:28
  • Gol Düellosunun Galibi Göztepe07 Mayıs 2017 Pazar 19:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti