Advocaat’tan İki Değişiklik Birden

Derbide Beşiktaş'ın ilk yarının uzatma dakikalarında attığı gol sonrasında Dick Advocaat'tan iki değişiklik birden geldi.

Derbide Beşiktaş'ın ilk yarının uzatma dakikalarında attığı gol sonrasında Dick Advocaat'tan iki değişiklik birden geldi. Hollandalı hoca, ilk yarıda çok açık veren İsmail Köybaşı ve orta sahadan Neustadter'i çıkartıp Ozan Tufan ve Salih Uçan'ı oyuna aldı.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş, Aboubakar'la golü bulunca Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat iki değişiklik birden yaptı. İlk yarının uzatma dakikasında gelen golün ardından devre arasında değişikliğe giden Hollandalı çalıştırıcı, Salih Uçan ve Ozan Tufan'ı oyuna dahil etti. 45 dakika boyunca özellikle Quaresma karşısında oldukça kötü bir performans sergileyen İsmail Köybaşı'nı oyundan alan Advocaat, sol beke Hasan Ali Kaldırım'ı geçirirken, oyuna dahil ettiği Ozan Tufan'ı ise sağ bekte çekti. Orta sahada Josef de Souza'ya uyum sağlayamayan Roman Neustadter'i de kenara alan Advocaat, Rus oyuncunun yerine ise Salih Uçan'ı oyuna dahil etti.