Advocaat’tan Mecburi Rotasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş maçında olduğu gibi Antalyaspor mücadelesinde de mecburi rotasyona gitti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş maçında olduğu gibi Antalyaspor mücadelesinde de mecburi rotasyona gitti.

Şener'in sakatlanması ve Mehmet Topal'ın cezalı olması nedeniyle Beşiktaş maçında rotasyona gitmek zorunda kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Antalyaspor karşısında da sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadroda değişikliğe gitti. Beşiktaş maçında Skrtel ve Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesi, Şener'in de iyileşmemiş olması nedeniyle Antalyaspor karşısında kadro kurmakta zorlanan Hollandalı çalıştırıcı, sağ bekte Ozan Tufan'ı, savunmanın göbeğinde Roman Neustadter'i ve ön liberoda da Salih Uçan'ı ilk 11'de oynattı. Advocaat, performans düşüklüğü yaşayan vatandaşı Robin van Persie'nin yerine de Emenike'yi ilk 11'de sahaya sürdü.