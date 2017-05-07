Advocaat’tan Zorunlu Rotasyon

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında zorunlu rotasyona gitti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında zorunlu rotasyona gitti. Hollandalı çalıştırıcı Rizespor maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, Beşiktaş maçında mecburi rotasyona gitti. Yaşanan sakatlıklar ve Mehmet Topal'ın cezalı olması nedeniyle Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan 4 isim, Beşiktaş karşısında sahaya çıkmadı. Volkan Demirel'in cezalı olması nedeniyle Rizespor maçında kaleyi koruyan Fabiano, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı ve Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. Rizespor karşısında sakatlanan bir başka isim de Şener oldu. Bu futbolcunun yokluğunda sağ beke Hasan Ali Kaldırım'ı çeken Advocaat, sol bekte ise İsmail Köybaşı'yı ilk 11'e aldı. Sakatlığı nedeniyle Rize maçında oynamayan Simon Kjaer, Beşiktaş maçında formasına kavuşurken, bu futbolcunun bölgesinde oynayan Roman Neustadter ise, Mehmet Topal'ın cezalı olması nedeniyle ön liberoda oynayacak. Advocaat'ın son tercihi ise Robin van Persie oldu. Kart cezasını dolduran Van Persie, Beşiktaş deplasmanında ilk 11'e alındı. Geçtiğimiz hafta 2 gol atarak galibiyeti getiren Sow ise sol açıkta oynayacak. Advocaat, bu iki tercihi nedeniyle son haftalarda şans verdiği Aatif'ı, Beşiktaş karşısında yedek soyundurdu.