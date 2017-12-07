Aedaş, Kış Hazırlıklarını Tamamladı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), sürdürülebilir ve kesintisiz enerji için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), sürdürülebilir ve kesintisiz enerji için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. AEDAŞ, kış şartlarına 910 saha personeli ile 7/24 çalışacak şekilde hazır.

AEDAŞ, havaların soğuması ile birlikte "fırtına ve yoğun yağış" gibi sert hava koşullarının elektrik dağıtım hizmetinde sorun yaratmaması için hazırlıklara başladı. Enerji nakil hatlarında bakımların büyük bölümü tamamlandı, arıza onarım ve bakım ekiplerinin vardiyaları yeniden düzenlendi, olağanüstü durumlara karşı ön hazırlıklar yapıldı.

Sahada görevli personel sayısı 910

Sorumluluk bölgesinde 2 bin 812 kilometrelik enerji nakil hattının bakımını gerçekleştiren AEDAŞ, 697 elektrik trafosunun elden geçirildiği Antalya, Isparta ve Burdur'da 407 bina tipi trafo merkezi ve 243 dağıtım merkezinin de bakımını tamamladı. AEDAŞ ayrıca yapılan rutin tarama ve tespit faaliyetleri sonucunda sorun tespit edilen 37 bin 619 aydınlatma armatürünü de çalışır hale getirdi. AEDAŞ, Antalya, Isparta ve Burdur'daki 910 saha personelini ve 178 arıza-onarım saha aracını da (hidrolik platformlu vinç, transit araç, kar aracı, 4x4) 7/24 çalışacak şekilde organize etti.

Orta gerilim hatlarının yüzde 85'i havai hat

37 bin 333 kilometre gibi oldukça geniş bir coğrafyada hizmet veren AEDAŞ'ın dağıtım bölgesinde, orta gerilim hatlarının yüzde 85'i, alçak gerilim hatlarının ise yüzde 71'i havai hat olduğu için hava durumu büyük önem taşıyor. AEDAŞ, kış aylarında özellikle aşırı yağış ve buzlanma olan yüksek kesimlerdeki bölgelere ayrı bir önem göstererek, olası arızaların önüne geçmek için hatlarda ve trafolarda düzenli bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sert hava koşulları bastırmadan tamamlıyor.

Müdüroğlu: "Yoğun yağış ve fırtınada tüm personel sahada"

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, meteorolojik uyarılar ve hava muhalefetiyle ilgili gelişmeler kapsamında arızaların yoğun olduğu saatlerde ekip sayısının artırıldığına işaret ederek, "Yoğun yağış ya da fırtına gibi afet durumlarında ise vardiya düzenleri iptal edilerek tüm personelinin saha çalışmalarına eksiksiz katılımı sağlanıyor. Afetin daha yoğun yaşandığı işletmeler ile diğer daha az etkilenen işletmeler arasında araç ve personel takviyeleri yaparak ekiplerimiz arasında gerekli destek ve dayanışma sağlanıyor" dedi.

Günlük şebeke operasyon bülteni ile meteoroloji takibi

AEDAŞ Şebeke Operasyon Direktörlüğü bünyesinde bulunan SCADA birimi tarafından hazırlanan "Günlük Şebeke Operasyon Bülteni" ile meteorolojik veriler esas alınarak Antalya, Isparta, Burdur illerinde meydana gelebilecek 6 günlük hava tahminleri (aşırı yağış, fırtına, yıldırım düşmesi, kar gibi atmosferik ve çevresel olayların) bilgileri derleniyor. Bu işlem, enerjinin uzaktan izlenmesi ve yönetilmesi operasyonlarıyla birlikte eşzamanlı gerçekleştiriliyor.