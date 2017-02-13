Ael’de Trafik Kazası: 1’i Ağır 6 Yaralı

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) Kömür İşletmesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde AEL Kömür İşletmesinin şalt sahası yakınlarında meydana geldi. İşletme içerisinde personel ulaşımında kullanılan Sedat Aslan yönetimindeki kamyonetle karşı yönden gelen Hasan Satılmış idaresindeki kamyonet, şalt sahasında kafa kafaya çarpıştı. Vardiya değişimi sırasında yaşanan kazada, sürücüler Aslan ve Satılmış ile birlikte araçlarda bulunan İrfan Yavaş, İbrahim Çoban, Ahmet Alıç ve Kerem Önay isimli işçiler yaralandı.

Yaralıların yardımına işlemede çalışan diğer işçiler koştu. Büyük çaplı hasar gören araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslar ve özel araçlarla Elbistan ve Afşin Devlet Hastanesine sevk edildi. Afşin Devlet Hastanesine gönderilen yaralılardan durumu ağır olan kamyonet sürücüsü Sedat Aslan'ın ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.