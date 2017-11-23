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Aeü Projesine Kop’tan Destek

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Aeü Projesine Kop’tan Destek
Tarım ve Hayvancılık bölgesi Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan "vermikompost" üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması...

Tarım ve Hayvancılık bölgesi Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi tarafından hazırlanan "vermikompost" üretim ve kullanımının yaygınlaştırılması projesi KOP'tan destek gördü.

Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün proje ortağı olduğu "vermikompost üretimini ve kullanımını öğretiyor, toprağımıza ve ekonomimize can katıyoruz" projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) tarafından onaylandı.

Onaylanan proje hakkında bilgi veren Rektör Vatan Karakaya, Kırşehir'in ihtiyaçları doğrultusunda üniversitenin projeler ürettiğini söyledi.

Rektör Karakaya, "Milletimizin 10 Yıl sonraki bilimsel ve sektörel ihtiyaçlarını tespit edip o yönde projeler üretmeliyiz.

Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde yerli üretime geçilmeli, bölge halkının uğraş alanları kapsamında markalaşma yoluna gidilmesi Kırşehir'in kalkınmasında da önemli"dedi.

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