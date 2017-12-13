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Aeü’de Şiddet Ve İnsan Hakları Paneli Düzenlendi

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Aeü’de Şiddet Ve İnsan Hakları Paneli Düzenlendi
Ahi Evran Üniversitesinde insan hakları ve şiddet konulu panel düzenlendi.

Ahi Evran Üniversitesinde insan hakları ve şiddet konulu panel düzenlendi.

Üniversite, Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını panelin moderatörü Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selma Boyacı yaptı. Boyacı konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün insan hakları ile ilgili olan "İnsan hakları yeryüzünün en barışçıl silahıdır, bizi korur. Kurallar gibidir, nasıl davranacağımızı bize söyler. Yargıçlar gibidir, ona başvurabiliriz. Duygular gibi soyuttur ama duygular gibi herkese aittir ve her ne olursa olsun hep vardır." sözünü katılımcılar ile paylaştı.

Yrd. Doç. Dr. Davut Aydın'ın sunumunun ardından Kırşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli Psikolog Semra Cebeci de bir sunum yaptı. Cebeci sunumunda, "Medyada Şiddet" konusuna değinerek sosyal medyada ve televizyonlarda gösterilen şiddet olaylarının topluma yansımalarını öğrencilere anlattı.

Program Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Dr. Aslıhan Kılıç Torun'un şiddet üzerine yaptığı sunumla devam etti.

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