Afad, ’’Afete Hazır Okul" Kapsamında Öğrencileri Bilgilendiriyor

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, "Afete Hazır Okul" kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik bilinçlendirme eğitimi verdi.

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, "Afete Hazır Okul" kapsamında öğretmen ve öğrencilere yönelik bilinçlendirme eğitimi verdi.

AFAD ekipleri, merkez Tuşba ilçesinde Afete Hazır Türkiye Bilinçlendirme ve Eğitim Seferberliği (AHATES) "Afete Hazır Okul" kapsamında öğrencilere yönelik Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi, öğretmen ve öğrencilerine yönelik; temel afet bilinci konusunda eğitim verilerek bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.