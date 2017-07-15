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Afad Bilecik İl Müdürlüğü “O Kahraman Benim” Projesi Kapsamında Stant Kurdu

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Afad Bilecik İl Müdürlüğü “O Kahraman Benim” Projesi Kapsamında Stant Kurdu
Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından "O Kahraman Benim" Projesi kapsamında stant açıldı.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından "O Kahraman Benim" Projesi kapsamında stant açıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü nedeniyle AFAD Bilecik İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenledi. Cumhuriyet Meydanında 15-16 Temmuz tarihleri arasında açık kalacak olan "O kahraman Benim" projesi kapsamında stant açtı. Açılan stantta kayıt yaptıran vatandaşlar "AFAD Gönüllüsü" oldu. Konu hakkında İHA muhabire açıklama yapan AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan "O Kahraman Benim" projesi kapsamında AFAD Gönüllülerinin oluşturulduğunu belirtti. Demirel, "15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı ve ilimizin bazı yerlerinde gönüllü kayıtlarımız devam edecek. "O Kahraman Benim" projesi kapsamında gönüllülerimizin kaydını yaparak, artık ilimizde gönüllü sisteminden geçilerek. Her ilimizde AFAD gönüllüsü olacak. Herhangi bir AFAD ve acil durumlarda bu gönüllü arkadaşlarımıza önceden eğitim verilerek olaylarda destek olunacak. Bu gönüllülere daha sonra basit arama kurtarma, ilk yardım, yangın gibi konularda eğitim verilecek. Daha sonra pratik ve uygulama eğitimlerinin ardından sertifika verilecek. Acil durumlarda bu gönüllülerimiz ekiplerimize yardımcı olacak" dedi.

Afad Bilecik İl Müdürlüğü “O Kahraman Benim” Projesi Kapsamında Stant Kurdu

Afad Bilecik İl Müdürlüğü “O Kahraman Benim” Projesi Kapsamında Stant Kurdu

Afad Bilecik İl Müdürlüğü “O Kahraman Benim” Projesi Kapsamında Stant Kurdu

Afad Bilecik İl Müdürlüğü “O Kahraman Benim” Projesi Kapsamında Stant Kurdu

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