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Afad, Depremzedelerin Yaralarını Sardı

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Afad, Depremzedelerin Yaralarını Sardı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında 6 Şubat Pazartesi sabahı meydana gelen ve yıkıma neden olan deprem bölgesine kısa sürede ulaşan Balıkesir...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında 6 Şubat Pazartesi sabahı meydana gelen ve yıkıma neden olan deprem bölgesine kısa sürede ulaşan Balıkesir AFAD ekipleri, o günden bu güne kadar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 20 köyde çadır kurulumlarını tamamlayarak depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun hafifletti.

Deprem bölgesine en yakın konumda olan Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü, deprem haberini alır almaz bölgeye hareket etti. 10 arama kurtarma personeli ile 2 grup halinde deprem bölgesine gelen ekipler, buradaki çalışmalara katıldı. İlk etapta Balıkesir lojistik deposundan 70 çadır ile 350 battaniye bölgeye gönderildi. Ekipler, yıkım en fazla yaşandığı Yukarıköy'den başlayarak, depremzedeleri kurdukları çadırlara yerleştirdi. Yine yıkımların yaşandığı Tuzla, Çamkalabak, Bademli ve diğer köylerde de Balıkesir'den gelen 400'ün üzerinde çadır kuruldu. 2 bine yakın yatak ve 2 bin battaniye depremzedelere dağıtıldı. Balıkesir AFAD İl Müdürlüğünden 24 personel, değişimli olarak 12 kişilik ekipler halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Afad, Depremzedelerin Yaralarını Sardı

Afad, Depremzedelerin Yaralarını Sardı

Afad, Depremzedelerin Yaralarını Sardı

Afad, Depremzedelerin Yaralarını Sardı

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