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Afad Ekibinden Tanıtım Standı

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Afad Ekibinden Tanıtım Standı
Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Kampüsünde stant açtı.

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Kampüsünde stant açtı.

Arama kurtarma çalışmalarında kullanmış oldukları araç ve gereçleri öğrencilere tanıtan AFAD personeli, olası acil bir durumda öğrencilere yapılması gereken ön çalışmaları anlattı. Acil bir durumda yapılan ilk müdahalenin önemini vurgulayan AFAD personeli, başta Van olmak üzere bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili resim sergisi de açtı.

Standa yoğun ilgi gösteren üniversite öğrencilerine AFAD personeli tarafından kitapçık ve broşür dağıtıldı.

Afad Ekibinden Tanıtım Standı

Afad Ekibinden Tanıtım Standı

Afad Ekibinden Tanıtım Standı

Afad Ekibinden Tanıtım Standı

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