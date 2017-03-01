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Afad Ekipleri Okulda Tatbikat Düzenledi

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Afad Ekipleri Okulda Tatbikat Düzenledi
Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında il merkezinde bulunan...

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında il merkezinde bulunan İstiklal Ortaokulunda temel afet bilinci eğitimi, tahliye tatbikatı, arama kurtarma, araç ve malzeme tanıtımı gerçekleşti.

AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikatta, ilk olarak öğrencilere temel afet bilinci eğitiminin verilmesi ile başlanıldı. Bu eğitim ile öğrencilerin deprem gibi afetlerde ne yapmaları gerektiği öğretildi. Eğitim sonrasında okulda depreme yakalandıkları takdirde ne yapacakları anlatılarak okulu nasıl tahliye edecekleri gösterildi ve tahliye tatbikatı gerçekleşti.

Tahliyenin tamamlanmasının ardından öğrenciler gruplar halinde arama kurtarma araç ve malzemeleri hakkında bilgi aldı.

Afad Ekipleri Okulda Tatbikat Düzenledi

Afad Ekipleri Okulda Tatbikat Düzenledi

Afad Ekipleri Okulda Tatbikat Düzenledi

Afad Ekipleri Okulda Tatbikat Düzenledi

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