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Afad Ekiplerine Vinç Bakımı Ve Eğitimi

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Afad Ekiplerine Vinç Bakımı Ve Eğitimi
Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne ait arama kurtarma araçlarında bulunan vinçlerin bakım ve eğitimi gerçekleşti.

Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne ait arama kurtarma araçlarında bulunan vinçlerin bakım ve eğitimi gerçekleşti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi Şube Müdürü Cengiz Halit Şen ve şube personeli arama kurtarma teknisyenleri vinçlerin periyodik bakımlarını yaptı. Acil durum olduğunda vinçlerin kullanıma hazır olmaları sağlandı.

Bakıma katılan arama kurtarma teknisyenleri ilk olarak periyodik vinç bakımının nasıl yapıldığını gördü ve teknisyenlerin bu konuda bilgi sahibi olmaları sağlandı. Yapılan eğitimin ikinci kısmında bakımları yapılan ve çalışır duruma getirilen vinçlerin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimin sonucunda tüm personelin afet ve acil durum olduğunda arama kurtarma araçlarında bulunan vinçleri kullanabilmesi sağlandı.

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