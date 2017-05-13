Afad, Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Halatlarla Kurtardı

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Varto ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçileri halatlarla indirdi.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Varto ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçileri halatlarla indirdi.

Varto ilçesine bağlı Aşağıalagöz köyünde hayvancılıkla uğraşan Sabire Karabey'in 2 keçisi, yamaçtaki kayalıklarda mahsur kaldı. Bütün çabalara rağmen keçileri kurtaramayan Karabey ve yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yaklaşık 4 saat çalışma sonucu, halat kullanarak keçileri bulundukları yerden aldı.

Hayvanların sahibi Karabey, keçilerinin kurtarılmasında başta AFAD olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederken, mutluluğu görülmeye değerdi.