Afad Osmaniye Personeli Eğitimi Başarıyla Tamamladı

Osmaniye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nde Arama ve Kurtarma Teknisyeni olarak görev yapan Rasim Kol, Trabzon'da gerçekleştirilen eğitimleri tamamladı.

Osmaniye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nde Arama ve Kurtarma Teknisyeni olarak görev yapan Rasim Kol, Trabzon'da gerçekleştirilen eğitimleri tamamladı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açık arazi şartlarında ve uygulamalı olarak Trabzon'un Araklı ilçesinde düzenlenen "Kentsel Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi"nin 6. Aşamasına Osmaniye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünden Arama ve Kurtarma Teknisyeni olarak görev yapan Rasim Kol da katıldı.

Eğitim, 35 ilden katılan arama ve kurtarma teknisyeni ve Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden 5 eğitmen ile gerçekleştirildi.

Eğitimde heyelanlı bölgelerde ilerleme, dehliz açma ve tahkimat, kaya düşmesi olaylarına müdahale ve kazazede kurtarma, konularında gündüz ve gece saatlerinde gerçeğe yakın tatbikatlar yapıldı.