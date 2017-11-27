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Afad Personeline Kar Altında Eğitim

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Afad Personeline Kar Altında Eğitim
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kar yağışı altında gerçekleştirilen Uluslararası Arama-Kurtarma Danışma Kurulu...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kar yağışı altında gerçekleştirilen Uluslararası Arama-Kurtarma Danışma Kurulu (INSARAG) sınavını geçen Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, sertifika almaya hak kazandı.

AFAD tarafından gerçekleştirilen INSARAG eğitimi programı kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından AFAD Erzurum personeli de INSARAG eğitimine alındı.

Erzurum'da kar yağışı ve soğuk havada, INSARAG uzmanları tarafından 176 konudan sınava tabi tutulan yaklaşık 100 personel, bu sınavı başarıyla tamamlamasının ardından sertifika yeterliliği alarak sınıflandırılmış ağır ekip olma hakkını elde etti.

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