Afad Sivas İl Müdürlüğünden, Vali Gül’e Ziyaret

Sivas Valisi Davut Gül, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Nazif Ekinci ile beraberindeki...

Sivas Valisi Davut Gül, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Nazif Ekinci ile beraberindeki kurum personellerini makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Vali Gül afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, sivil halkın herhangi bir afette neler yapması gerektiğini bilmesinin önemine değindi. Afete maruz kalmamak için bir takım önlemlerinde alınması gerektiğine vurgu yapan Gül, konutların sağlam yapılması, dere yatağına yerleşim bölgesi kurulmaması gibi basit önlemlerin insan hayatına olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ise hafta dolayısıyla yapacakları etkinlikler ve kurum çalışmaları hakkında Vali Gül'e bilgi verdi.