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Afad “Sivil Savunma Eğitimi” Verdi

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Afad “Sivil Savunma Eğitimi” Verdi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı bulunan kuruluşlarında görev yapan personellere "Sivil Savunma Eğitimi" verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sevgi Evleri Toplantı Salonunda katılımcılara verilen eğitimde, Sivil Savunma faaliyetlerine ilişkin mevzuat, planlama, temel yangın bilgisi, Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeleri ve uygulamalara ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma eğitimleri verildi.

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