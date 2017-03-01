Afad Sivil Savunma Ve Deprem Haftası Etkilikleri

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce çeşitli etkinlikler yapılacak.

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce çeşitli etkinlikler yapılacak.

Konuyla ilgili olarak AFAD'tan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, dünyanın en önemli deprem bölgelerinden birisinde yer almakta ve büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır. Topraklarımızın yüzde 66'sı 1. ve 2. derecede deprem bölgesinde bulunmaktadır" denildi.

Ülke olarak depremlerden en az zarar görmenin en önemli bileşeninin eğitim ve farkındalık çalışmaları olduğunu düşünüldüğünün belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplumun her kesimini içine alan eğitim uygulamaları ve tatbikatlar ile ülkemizde depremlere karşı bir farkındalık ve dirençli toplum kültürünün de oluşacağı muhakkaktır. 1-7 Mart 2017 Deprem Haftası nedeniyle Valiliğimiz İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce başta çocuklar olmak üzere toplumun her kesimini kapsayacak eğitim ve tatbikatlar düzenlenecek, tatbikat ve etkinlikler ile okullarda dağıtılmak üzere afetlere yönelik eğitim broşürleri dağıtılacaktır. Gerekli önlemlerin alınması, olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten Kurum ve Kuruşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve uygulamaların yapılmasına yönelik 2017 yılı sonuna kadar İl Merkezi ve tüm İlçelerimizde Kamu, Kurum ve Kuruşları, Sivil Toplum Kuruşları, lise, ortaokul, ilkokullar ile anaokullarının tamamında deprem seminerleri ve tahliye tatbikatları ile lüzum görülen hallerde Sivil Savunma, KBRN ( Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer ) ve Yangın Söndürme konularında eğitimler verilmektedir."