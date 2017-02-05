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AFAD ve UMKE ekipleri 'kar-kış' demiyor

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AFAD ve UMKE ekipleri 'kar-kış' demiyor
Giresun Sağlık Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle ulaşılmakta güçlük çekilen 665 hastaya müdahalede edildiğini açıkladı. Niksar'da da Alzheimer hastasını AFAD ekipleri hastaneye yetiştirdi

Giresun'da 27 Ocak tarihinden itibaren kar yağışının etkisi altına girdiği anımsatılarak, bu süreçte Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personellerinin yoğun mesai harcadığı belirtildi. Kar yağışı nedeniyle son günlerde çağrı merkezine 665 ihbarın geldiği kaydedilen açıklamada, mahalle ve köy yollarının kapanması nedeniyle mahsur kalan hastaların 54'üne İl Özel İdaresi ve belediyelerin ekiplerinin yardımlarıyla ulaşıldığı kaydedildi. 

665 HASTAYA ULAŞILDI
İl genelinde yapılan 665 çağrının 611'ine UMKE ile 112 Acil Servislerinin ekiplerinin müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, kapanan mahalle ve köylerde ulaşılan 665 hastanın da sağlık kuruluşlarına ulaştırıldığı aktarıldı. Tokat'ın Niksar İlçesi'nde de, evinde düşen 80 yaşındaki Alzheimer hastası, kar yüzünden yolu kapanan köyden AFAD ve sağlık ekiplerinin uğraşıyla hastaneye kaldırıldı.

2 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER
İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çalca köyü Fayka mezrasında yaşayan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Faik Korkmaz evinde düştü. Yakınları tarafından haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri, Korkmaz'ın evine yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşabildi. Sağlık ekiplerinin UMKE ve AFAD ekiplerine haber vermesi üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu ekipler özel paletli araçla eve ulaştı. Ekipler Korkmaz'ı evden alarak Niksar Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

AA / TOKAT / GİRESUN

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