Afad’dan Trabzon’da Heyelan Ve Sel Tatbikatı

Trabzon İl Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından organize edilen sel baskını, heyelan ve kaya düşmesi gibi olaylara müdahale amacıyla 35 ilden gelen...

Trabzon İl Afet ve Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından organize edilen sel baskını, heyelan ve kaya düşmesi gibi olaylara müdahale amacıyla 35 ilden gelen kursiyer ile 8 eğitmenin katıldığı tatbikat, Trabzon'un Araklı ilçesinde 3 ayrı noktada yapıldı.

Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitim Grubu Koordinatörü Serdar Türker, tatbikatın Trabzon'da yapılmasının nedenini, bölgede yoğun olarak yaşanan afet olaylarına bağlarken tatbikat sayesinde personelin deneyim kazanacağını söyledi. Türker, "Bu eğitim programı genel itibariyle temel eğitim programı adı altında gerçekleştirdiğimiz sahada fiili olarak arama kurtarma çalışması yapan arama kurtarma teknisyenlerimizi kapsayan bir eğitim programı. Arkadaşlarımız heyelanlı bölgelerde nasıl ilerleyeceğini nasıl tahkimat yapılacağını, kazazedeye nasıl ulaşılacağını bu eğitimin sonunda pekiştirmiş olacaklar. Yine ikinci riskler açısından değerlendirmelerini yapıp emniyet tedbirlerinin, olay yeri güvenliği, personel, kazazede güvenliği açısından değerlendirilip ona göre çalışmalarını gerçekleştirecekler. Tatbikata 35 kursiyerimiz ve 8 eğitmenimiz katılıyor. Trabzon ilini seçmemizin amacı, bölgede yoğun bir şekilde sel, kaya düşmesi ve heyelan olaylarının yaşamasından dolayı Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetim başkanlığı AFAD olarak bu eğitim programını Trabzon'da yürütmeyi tercih ettik" diye konuştu.

Tatbikata, kaya altında mahsur kalan kişinin kurtarılması, derede mahsur kalan kişinin ip sistemiyle tahliye edilmesi ve toprak altında kalanlara ulaşmak için yapılan çalışmalar yapıldı.