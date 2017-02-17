Afad’ın, "Ekip Kur Hayat Kurtar" Projesi Meyvelerini Vermeye Başladı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından uygulanan "Ekip Kur Hayat Kurtar" projesi kapsamında Bolvadin Belediyesi'nde görevli 10 personele...

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından uygulanan "Ekip Kur Hayat Kurtar" projesi kapsamında Bolvadin Belediyesi'nde görevli 10 personele arama kurtarma ve yangın eğitimi verildi.

10 gün süren eğitimde katılımcılara 50 saatlik bir eğitim verildiği aktarıldı. Eğitim verilen ekibin Bolvadin Belediyesi'nde gönüllülük esasına göre kurulan ekibe verildiği kaydedildi. Eğitim AFAD Afyonkarahisar tesislerinde verilirken, eğitimin sonunda ise katılımcılara başarı belgeleri verildiği ifade edildi.