’Afad’ın Yüksek İrtifada Ve Buzulda Arama Kurtarma Eğitimi Sona Erdi

AFAD Başkanlığı'nın planlı eğitim faaliyetleri arasında yer alan "Yüksek İrtifada ve Buzulda Arama Kurtarma Eğitimi" için Rize'ye gelen AFAD personelinin...

AFAD Başkanlığı'nın planlı eğitim faaliyetleri arasında yer alan "Yüksek İrtifada ve Buzulda Arama Kurtarma Eğitimi" için Rize'ye gelen AFAD personelinin 4 günlük zorlu eğitimi sona erdi.

Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavrun Yaylası, Mezovit Yaylası ve Kaçkar Dağları'nın 3 bin metreyi aşan zirvelerinde gerçekleşen eğitime 35 ilden 62 arama kurtarma teknisyeni ve AFAD Başkanlığı'ndan 15 eğitimci katıldı. 4 gün boyunca zorlu bir tırmanışın ardından 3932 m. Kaçkar Dağı zirvesine ulaşan 62 arama kurtarma teknisyeni sabahın erken saatlerinde geri dönüşe geçti. Tamamlanan eğitimin ardından AFAD personeli memleketlerine geri döndü.