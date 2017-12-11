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Afdos Üyeleri Ahır Dağları’na Zirve Yaptı

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Afdos Üyeleri Ahır Dağları’na Zirve Yaptı
Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) üyeleri her hafta sonu yaptıkları yürüyüşlerini Sinanpaşa Yörük Mezarı köyü yakınlarında bulunan Ahır...

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) üyeleri her hafta sonu yaptıkları yürüyüşlerini Sinanpaşa Yörük Mezarı köyü yakınlarında bulunan Ahır Dağları'nın bin 916 metre yüksekliğindeki Hacettepe zirvesi yürüyüşü ile sürdürdü.

Katılan sporcular yürüyüşün yoğun rüzgâr altında ve karlı bir parkurda gerçekleşmesi nedeniyle oldukça zorlu ancak keyifli bir faaliyet olduğunu kaydettiler. Geçtiğimiz Pazar günü sabah saatlerinde AFDOS Evi'nde bir araya gelen doğaseverler araçla Sinanpaşa'ya bağlı Yörük Mezarı Köyü'nde bulunan mesire alanına hareket ettiler. Daha sonra AFDOS'lu sporcular mesire alanında araçtan inip devasa çam ağaçlarının altından yürüyerek zirveye doğru tırmanışa geçtiler. Güzel bir doğa yürüyüşünün ardından önce küçük zirveye, ardından bin 916 metre yüksekliğindeki Hacettepe zirvesine ulaşıldı. Doğaseverler zirvede fotoğraflar çekerek bu güzel geziyi kayıt altına aldılar. Ekip liderliğini AFDOS Sporcusu Mehmet Şahabettin Boduroğlu'nun yaptırdığı yürüyüş katılımcılardan tam not aldı. Zirveden Yörük Mezarı Köyü'ne doğru inişe geçen doğaseverler, araçlarına binerek Afyonkarahisar'a doğru hareket ettiler.

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