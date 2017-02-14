Afdos’un Yürüyüşleri Sürüyor

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları faaliyetlerine devam ediyor.

Afyonkarahisar Doğa Sporları Kulübü (AFDOS) sporcuları faaliyetlerine devam ediyor.

AFDOS'lu sporcular Çakırköy ve Boyalı köyü arasında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Zaman zaman kar fırtınasının eşlik ettiği yürüyüşe AFDOS sporcusu Cengiz Türk liderlik etti. Bol bol fotoğraf çekerek yürüyüşlerini kayıt altına alan doğaseverler faaliyet dolayısıyla AFDOS yönetimine teşekkür ettiler.

Yürüyüş Selçuklular'dan kalma tarihi Boyalı Külliyesi'nin doğaseverler tarafından gezilmesiyle son buldu.