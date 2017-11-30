’Afete Hazır Okul" Eğitim Protokolü İmzalandı

Tekirdağ Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Afete Hazır Okul" eğitim ve işbirliği protokolü...

Tekirdağ Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Afete Hazır Okul" eğitim ve işbirliği protokolü imzalandı.

Tekirdağ genelindeki tüm okulların 5'inci sınıf öğrencilerine, afet ve acil durumlarla ilgili temel bilgilerin verilmesi, bunun yanında Tekirdağ'da meydana gelmesi muhtemel bir afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekillerinin "Temel Afet Bilinci Eğitimleri" ile öğretilmesi amacıyla, Tekirdağ AFAD Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında "Afete Hazır Okul" eğitim ve işbirliği protokolü, Vali Mehmet Ceylan, AFAD İl Müdürü Recep Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan tarafından Valilik Makamında imzalandı.

Protokole kapsamında 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi için, 11 ilçedeki toplam 82 okulda, 12 bin 350 5'inci sınıf öğrencisine AFAD İl Müdürlüğü tarafından "Temel Afet Bilinci" eğitimi verilecek.