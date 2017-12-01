Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında "Afete Hazır Okul" eğitimleri devam ediyor.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında "Afete Hazır Okul" eğitimleri devam ediyor. Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri kapsamında, merkez İlçe Süleymanpaşa'da bulunan Özel İdare Ortaokulu, Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu, Özel Tekirdağ Aka Ortaokulu ve Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Öğrencilere verilen eğitimde ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.