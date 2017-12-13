Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Borçlarına Erteleme

Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, alınan Bakanlar Kurulu kararıyla ürünleri zarar gören çiftçilere borçlarını erteleme...

Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, alınan Bakanlar Kurulu kararıyla ürünleri zarar gören çiftçilere borçlarını erteleme imkânı sağlandığını söyledi.

29 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı içerisinde ülke genelinde yaşanan deprem, aşırı sıcak zararı, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerinden zarar gören çiftçilere, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçları için erteleme hakkı verildi. Bu hak ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kayıtlı üretim yapan ve afetlerden yüzde 30 ve üzeri oranda zarar gören çiftçiler yüzde 3 oranında faiz ile 1 yıl borçlarını erteleyebilecek.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, "Afetlerden zarar gören ve borç Erteleme talep edecek olan çiftçilerimizin, Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanmasından itibaren bağlı bulundukları İl veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Yıl içerisinde ilimiz genelinde yaşanan kuraklık, dolu ve sel felaketlerine yönelik tespitler yapılarak gerekli bildirimler bakanlığımıza iletilmiştir. Ayrıca tarım sigortalarının bu ve benzeri durumlardaki güvencesini bir kez daha hatırlatmamız gerekli, TARSİM kapsamında yüzde 50 devlet desteği ile çiftçinin ürünlerine sigorta yaptırmasına imkân sağlanmaktadır" dedi.