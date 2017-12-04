Afetten Zarar Gören Çiftçilerin Tarımsal Borçları Erteleniyor

Doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları Bakanlar Kurulu kararıyla erteleniyor.

Doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları Bakanlar Kurulu kararıyla erteleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin "Bakanlar Kurulu Kararı ile afetler neticesinde zararı olan çiftçilerimize önemli bir imkan sunulmuştur." dedi

Afetten zarar gören çiftçilere yönelik Bakanlar Kurulu Kararı gereği; Doğal afetlere maruz kalan ve bu afetler sebebi ile ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kayıt sistemlerine kayıtlı, üretim faaliyetlerine devam eden gerçek veya tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesi yapılacak.

Bakanlar Kurulu Kararı gereği borçlarını erteletecek Erzincan Merkez ve Merkeze Bağlı Belde ve Köylerde faaliyet gösteren çiftçiler için İl Hasar Tespit Komisyonunca alınan karar ile son müracaat tarihi 28.12.2017 olarak belirlendiğini söyleyen Şahin" İllerde il Hasar Tespit İlçelerde ise İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen tarihler farklı olabilir, çiftçilerimizin belirlenen tarih mesai bitimine kadar borçlu oldukları kuruma ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmekte, erteletmeye müracaat edecek çiftçilerimizin İl ve İlçe Müdürlüklerinden başvuru sürelerini öğrenmelerinin mağduriyet yaşamamaları için önemlidir. Hasar Tespit Komisyonunun almış olduğu karar ile doğal afetlere maruz kalarak en az %30 zararı olduğu tespit edilen, borçlarını 1 yıl süre ile erteletmek isteyen çiftçilerimizin kredi borçlarına erteleme dönemi boyunca kredi borcunun vadesinden itibaren yüzde 3 faiz uygulanılacak "dedi.

Çalışan, üreten çiftçimize her türlü imkanın ve kolaylığın sağlanmasının önemli oluğunu söyleyen Şahin "Afetler neticesinde zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun diliyor, üreticilerimizin üretmesi ve kazanması için her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum." dedi.