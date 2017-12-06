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Afetzedelere Paraları Dağıtılmaya Başladı

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Afetzedelere Paraları Dağıtılmaya Başladı
Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 13 Kasım'da meydana gelen hortum felaketinden zarar gören vatandaşlara hükümet tarafından gönderilen yardım...

Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 13 Kasım'da meydana gelen hortum felaketinden zarar gören vatandaşlara hükümet tarafından gönderilen yardım paraları dağıtılmaya başlandı.

Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 13 Kasım'da meydana gelen hortum felaketinin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba afet bölgesine gelerek zarar gören vatandaşları ziyaret edip yaraların sarılması için gerekli yardımları yapacaklarına dair söz verdi. Başbakan Binali Yıldırım da Bakanlar Kurulu Toplantısında afet bölgesine 10 milyon TL yardım yapılacağını belirtti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Kumluca, Finike, Demre İlçelerinin Kaymakamları ve Belediye Başkanları ile birlikte Valilik Binasında koordinasyon toplantısı yaptı.

Tüm bu süreçlerin ardından 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren İlçe Kaymakamlarının başkanlığında kurulan komisyon, gelen 10 milyon TL yardımı afetzedelere zararın boyutuna göre orantılı bir şekilde dağıtmaya başladı.

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