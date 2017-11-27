Afgan Ailenin Evinde Yangın

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Afgan ailenin kaldığı dairede sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangın, itfaiye tarafından diğer dairelere sıçramadan...

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Afgan ailenin kaldığı dairede sobadan sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangın, itfaiye tarafından diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen gence ambulansta müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçesi Fatih Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın üst katında Afgan bir ailenin kiracı olarak kaldığı evde sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Evdeki 6 kişilik Afgan aile kendilerini dışarı attı. Evdeki eşyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangına Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri oksijen tüpü kullanmak zorunda kaldı. Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen Macit Kurbani'ye (27) sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.