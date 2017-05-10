Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi İle Görüştü

Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nasir Ahmad Andesha, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ali Sait Akın ile görüştü.

Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nasir Ahmad Andesha, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ali Sait Akın ile görüştü.

Afganistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Nasir Ahmad Andesha, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ali Sait Akın ile Afganistan Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmenin gündemini, Afgan vatandaşlarının Türkiye'ye girişte yaşadığı vize sorunu ile Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler ve tüccarlar oluşturdu. Akın, görüşmede değinilen sorunların çözümüne ilişkin yardımda bulunacağını belirtti.

Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Afganistan'a yardımlarından dolayı Türkiye Cumhuriyetine teşekkürleri ifade edildi.