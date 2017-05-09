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Afganistan Yoksuzlukla Mücadele Ediyor

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Afganistan Yoksuzlukla Mücadele Ediyor
Afganistan başsavcılığı, yolsuzluktan tutuklanan bir karakol müdürü ve dört polisi, 1 buçuk yıldan başlayan ve 13 yıl 8 aya kadar varan hapis cezasına...

Afganistan başsavcılığı, yolsuzluktan tutuklanan bir karakol müdürü ve dört polisi, 1 buçuk yıldan başlayan ve 13 yıl 8 aya kadar varan hapis cezasına çarptırdı. Karakol müdürü Hüseyin Dad, 13 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Afganistan Başsavcılığı kararına göre, bir karakol müdürü ve 4 polis, yolsuzluğun yanı sıra, tutuklananların işledikleri cinayetlerden, yasa dışı silah kullanımı ve rüşvet istemek suçlarından da yargılandı.

Afganistanlı Müşteki'nin iddiasına göre kendi arazisinde inşaat yapmak isteyen Müşteki, Karakol Müdürü Hüseyin Dad'ın kendisinden arazisinin etrafında duvar inşa etmesi için rüşvet istediğini belirtti. Hüseyin Dad'ın avukatı Haşmatullah Sıddikî ise bunun doğru olmadığını belirtti. Sıddıki "Mahkeme, bizim beklediğimiz gibi karar almadı ve kanaatimizce bu kararı kabul etmeden belki de müvekkilimle istinaf talep edeceğiz" diye itiraz etti.

Öte yandan, Afgan devletine maddi destek sağlayan uluslararası ülkelerin en önemli şartlarından birisi de yolsuzluğa karşı mücadele olarak biliniyor.

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