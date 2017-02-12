  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Afganistan’da 12 Kişilik Yerel Güç Taliban’a Katıldı

» »
Afganistan’da 12 Kişilik Yerel Güç Taliban’a Katıldı
Afganistan'ın kuzeyinde 12 kişiden oluşan silahlı yerel kuvvet Taliban'a katıldı.

Afganistan'ın kuzeyinde 12 kişiden oluşan silahlı yerel kuvvet Taliban'a katıldı.

Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Sar-e Pul ilinde Khair Muhammad'ın emrindeki 11 silahlı yerel güç, dün Galacar bölgesinde Taliban militanlarına katıldı. Vali Sözcüsü Zabiullah Amani, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Adı geçen komutan Galacar bölgesinde Taliban'a karşı çatışıyordu. Ellerinde bulunan tüm mühimmatı da beraberlerinde götürdü" diye konuştu.

Sar-e Pul kentinde esnaflık yapan Sayed İkram, durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, "Sar-e Pul'un güvenlik durumu gittikçe kötüye gidiyor. Durumun böyle gitmesi, yaz mevsimine kadar Taliban'ın şehrimizi ele geçireceği anlamına geliyor" dedi.

Ocak ayında ise diğer bir yerel kuvvet lideri, emrinde olan örgüt üyesi ile Taliban'a katılmıştı. Yerel güçler, ülkenin istihbarat teşkilatından destek alıyor. Sayısı net olmayan güçler, ilk olarak merkezi Gazni ilinin Andar ilçesinde Taliban'a karşı mücadele amacıyla 2012'de 14 kişi ile kurulmuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Danimarka, Deaş Zanlısına Hukuki Destek Verecek12 Şubat 2017 Pazar 12:33
  • İtalya Ve Rusya’dan Uzaya Yatırım12 Şubat 2017 Pazar 12:28
  • Kuzey Kore’den Balistik Füze Denemesi12 Şubat 2017 Pazar 10:33
  • Kediler Budapeşte Kedi Fuarında Yarıştı12 Şubat 2017 Pazar 10:03
  • İddmib Başkanı Meröz: "Mutfak Ürünlerinde Çin’le Rekabet Halindeyiz"11 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
  • Öso, El Bab’ta Bazı Noktaları Ele Geçirdi11 Şubat 2017 Cumartesi 17:03
  • Afgan Ordusundan 6 Asker Patlamada Öldü11 Şubat 2017 Cumartesi 16:53
  • Kentler Hızla Akıllanıyor11 Şubat 2017 Cumartesi 16:48
  • Rusya’da, Dünyanın En Büyük Kayak Organizasyonu11 Şubat 2017 Cumartesi 15:48
  • Oslo’da Tek Oda Daire 950 Bin Tl11 Şubat 2017 Cumartesi 15:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti