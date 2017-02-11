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Afganistan’da Nitelikli İş Gücüne Destek Devam Ediyor

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Afganistan’da Nitelikli İş Gücüne Destek Devam Ediyor
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Faryab Vilayeti Andhoy İlçesinde 125 kursiyerin...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Faryab Vilayeti Andhoy İlçesinde 125 kursiyerin 6 ay eğitim aldığı Bayan Kuaförlüğü, Halı Dokumacılık, Dikiş-Nakış ve Türkçe kurslarını başarıyla bitiren öğrencilere törenle sertifika verdi.

TİKA, Afganistan'da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Afganistan genelinden farklı sektörlerde önemli projeleri hayata geçiren TİKA tarafından Afganistan'da nietelikli iş gücüne destek devam ediyor. Afganistan'da TİKA tarafından gerçekleştirilen mesleki eğitim projeleri kapsamında Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Faryab Vilayeti Andhoy İlçesinde 125 kursiyerin 6 ay eğitim aldığı Bayan Kuaförlüğü, Halı Dokumacılık, Dikiş - Nakış ve Türkçe kurslarını başarıyla bitiren öğrencilere törenle sertifikaları takdim edildi.

Andhoy Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen törene TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, Andhoy Kaymakamı Sultan Muhammed Sencer, Andhoy Belediye Başkanı Gulam Faruk, öğretmenler, veliler ve kursiyerler katıldı. Sertifika töreni açılış konuşmasında Andhoy Kaymakamı Sultan Muhammed Sancar, Afganistan'a pek çok ülkenin yardımda bulunduğunu ve bu ülkeler arasında özellikle Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Afganistan halkına karşılıksız yardımda bulunduğunu söyledi. Andhoy Kaymakamı Sultan Muhammed Sancar kadınlara yönelik açılan meslek edindirme kurslarından eğitim alan kursiyerlerin ailelerinin geçiminde katkıda bulunacağını da ifade etti.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk ise Türkiye her zaman Afgan halkının yanında olacağını belirterek TİKA'nın Afganistanda gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı. TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Bulduk, bundan sonra da diğer alanlarda olduğu gibi meslek edindirme ve kapasite geliştirme alanındaki faaliyetlerin devam edeceğini vurguladı. Program Türkçe şarkılar ve sertifika dağıtımıyla sona erdi.

Afganistan’da Nitelikli İş Gücüne Destek Devam Ediyor

Afganistan’da Nitelikli İş Gücüne Destek Devam Ediyor

Afganistan’da Nitelikli İş Gücüne Destek Devam Ediyor

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