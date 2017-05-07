Afganistan’da Terör Operasyonu

Afgan Savunma Bakanlığı, Afganistan güvenlik güçlerinin son 24 saatte 23 militanı öldürdüğünü açıkladı.

Afgan Savunma Bakanlığı, Afganistan güvenlik güçlerinin son 24 saatte 23 militanı öldürdüğünü açıkladı.

Afgan Savunma Bakanlığı, ülkenin Nangarhar, Kapisa, Paktia, Ghazni, Kandahar, Uruzgan, Badghis, Ghor, Kunduz, Faryab, Sarepul, Takhan, Bedehşan ve Helmend vilayetlerinde terör operasyonu düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri, ortak operasyon düzenledi. 8'i DEAŞ, 5'i Taliban üyesi olmak üzere 23 militan öldürülürken, 1'i yaralandı" denildi.