Afganistan’daki Fetö Okullarına Operasyon

Afganistan istihbarat servisi başkent Kabil'deki FETÖ terör örgütüne ait bir okula operasyon düzenledi.

Afganistan istihbarat servisi başkent Kabil'deki FETÖ terör örgütüne ait bir okula operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 3'ü Türk, 1'i Afgan olmak üzere 4 öğretmen gözaltına alındı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada "Operasyonu düzenleyen birim, devlet istihbarat güçleri, dolayısıyla sadece teyit ediyoruz ki, Afgan-Türk okuluna bugün operasyon düzenlendi. Birkaç Türk öğretmen de yakalandı" dedi.

Polis kaynaklarına göre, 3'ü Türk 1'i Afgan olmak üzere FETÖ'nün okulunda görev yapan 4 öğretmen gözaltına alındı.