Afganistan’daki Fetö Okullarına Operasyon

Afganistan istihbarat servisi başkent Kabil'deki FETÖ terör örgütüne ait bir okula operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 3'ü Türk, 1'i Afgan olmak üzere 4 öğretmen gözaltına alındı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada "Operasyonu düzenleyen birim, devlet istihbarat güçleri, dolayısıyla sadece teyit ediyoruz ki, Afgan-Türk okuluna bugün operasyon düzenlendi. Birkaç Türk öğretmen de yakalandı" dedi.
Polis kaynaklarına göre, 3'ü Türk 1'i Afgan olmak üzere FETÖ'nün okulunda görev yapan 4 öğretmen gözaltına alındı.
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