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Afganistan’daki Fetö Okullarını Maarif Vakfı Devralıyor

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Afganistan’daki Fetö Okullarını Maarif Vakfı Devralıyor
Afganistan'da bulunan FETÖ terör örgütünün okullarını Maarif Vakfı devralacak.

Afganistan'da bulunan FETÖ terör örgütünün okullarını Maarif Vakfı devralacak. Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Koordinatörü Mucip Uludağ, başkent Kabil'de bulunan TİKA merkezinde yaptığı açıklamada "FETÖ terör örgütünden ülkemimizin bayrağını, ülkemizin ismini kullanarak burada açmış olduğu okulları en kısa süreçte hızlı bir şekilde devralarak burada mevcut eğitim öğretim kalitesinin de üzerinde bir kaliteyi Afgan halkına, gençlere sunacağımızı buradan ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Uludağ, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan kız lisesinin koordinasyonunun sağlandığını dile getirerek "yirmi gün içerisinde yönetici ve idareci ekibi ile ilk tabelayı asacağız" dedi.

Afgan devleti ve halkına seslenen Uludağ, "Geçmişten bugüne gelen tarihi bağlarını canlı tutmak adına burada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

FETÖ terör örgütünün Afganistan'da açtığı okulların geçmişi 1996 yılına dayanıyor.

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