Afganlı İki Grup Arasında Kavga: 5 Yaralı

Elazığ'da Afganistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, merkez Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Kavgada 2'si camla olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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