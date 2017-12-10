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Afganlı İki Grup Arasında Kavga: 5 Yaralı

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Afganlı İki Grup Arasında Kavga: 5 Yaralı
Elazığ'da Afganistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da Afganistan uyruklu 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Kavgada 2'si camla olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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