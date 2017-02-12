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Afjet Afyonspor - Darıca Gençlerbirliği Maçının Ardından

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Afjet Afyonspor - Darıca Gençlerbirliği Maçının Ardından
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta oynanan ve AFJET Afyonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan Darıca Gençlerbirliği maçını değerlendiren AFJET Afyonspor...

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta oynanan ve AFJET Afyonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan Darıca Gençlerbirliği maçını değerlendiren AFJET Afyonspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, maçın en güzel anının taraftarın tribünleri doldurarak verdiği destek olduğunu söyledi.

Müsabaka bitiminde konuşan Şimşir, son dakikada alınan galibiyetle 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirterek, maçın en güzel anının taraftarın tribünleri doldurması olduğunu söyledi. Şimşir, "Bugün maçın en güzel anı taraftarların tribünleri doldurmasıydı. Takım olarak son dakikaya kadar kovaladık ve son dakikada da olsa 3 puanı aldık. Bundan sonra tüm maçlarımıza aynı istekle, aynı ciddiyetle, aynı coşkuyla kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlarımıza yine bundan sonrada büyük görevler düşüyor. Bundan sonra taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz ve tribünleri dolu görmek istiyoruz. İnşallah bundan sonra da şampiyonluğa emin adımlarla yürürüz. Biz oyucularımıza hep şunu söylüyoruz; son düdük çalıncaya kadar maç bitmemiştir ve skoru değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Önemli olan 1. dakikada ya da 90. dakikada attığımız gol değil, sonucun güzel bir şekilde sonuçlanıp 3 puanın bizim olması" diye konuştu.

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