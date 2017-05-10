Afrika’da Su Kuyusu Açmak İçin Kermes Düzenlendi

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi ve Gönüllü Meclislerin işbirliğiyle düzenlenen "Bizim İçin Su Onlar İçin Hayat" adlı kermesin açılışı yapıldı.

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi ve Gönüllü Meclislerin işbirliğiyle düzenlenen "Bizim İçin Su Onlar İçin Hayat" adlı kermesin açılışı yapıldı. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kıyafet, cam eşya, yöresel yemekler gibi gıda ürünlerinin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelirle Afrika'daki yardıma muhtaç insanlar için su kuyusu açılacak.

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi ve Gönüllü Meclislerin ortaklaşa düzenlediği "Bizim İçin Su Onlar İçin Hayat" kermesi törenle açıldı. İlçe sakinleri ile hayırseverlerin de katkıda bulunacağı kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da bir su kuyusu açılacak.

"Afrika'da su kuyuları açtık"

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Bizim İçin Su Onlar İçin Hayat kermesinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Afrika'da birçok bölgede su kuyusu açtıklarını ve en son Tanzanya'da su kuyusu açtıklarını belirtti. Çağırıcı, " Kadınlar kuyudan iki bidon su almak için 5 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Afrika'da elektrik sıkıntısı var. Su çıkarmak için elektriğe ihtiyaç var. Jeneratörlerden faydalanılıyor. Bir su kuyusu açmak için 2 ile 6 bin Euro'ya ihtiyaç var. İmece usulü hep birlikte bu kermese katkıda bulunalım" diye konuştu.