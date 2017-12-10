Afrikalı Kız Öğrenciler Kahvaltı Sofrasında Buluştu

Okumak amacıyla Eskişehir'e gelen Afrikalı kız öğrenciler, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) kadın kolları tarafından düzenlenen kahvaltı...

Okumak amacıyla Eskişehir'e gelen Afrikalı kız öğrenciler, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) kadın kolları tarafından düzenlenen kahvaltı sofrasında bir araya geldi.

Cumartesi sabah gerçekleşen programa Etiyopya, Tunus, Cezayir, Orta Afrika, Benin, Çad, Madagaskar, Zambiya'dan gelen misafir öğrenciler katıldı. YUDER Kadın Kolları Afrika sorumlusu Zeycan Yürekli, bu tür faaliyetlerin amacının dünyanın çeşitli yerlerden gelen eski ve yeni öğrencileri bir araya kaynaştırmak, kardeşlik ve beraberliğine bir adım daha atılmak olduğunu belirtti. Zeycan Yürekli, "Bugün Afrika'dan Eskişehir'e gelen kız kardeşlerimizle bir araya geldik. Hani deriz ya önce kendi içimizdeki ayrılıkları, anlaşmazlıkları gidermek gerek. Biz de din, ırk fark etmeden uzaklardan gelen bu gençlere annelik, ablalık yapmak istedik. Bu hem Türkiye olarak diğer ülkelerle birlik ve beraberliği sağlayacak, hem de onlar için bölge olarak bir araya gelerek aralarında daha çok iyi anlaşmamızı sağlayacak" dedi.