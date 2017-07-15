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Afrın Sınırına Fırtına Obüsü Sevkiyatı Yapıldı

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Afrın Sınırına Fırtına Obüsü Sevkiyatı Yapıldı
Suriye'de terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısında bulunan Kilis'te sınıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs...

Suriye'de terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısında bulunan Kilis'te sınıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından fırtına obüs topları sevk edildi.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'in sınır hattındaki Elbeyli ilçesine fırtına obüs topları sevk edildi. Askeri tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına gönderildi. Fırtına obüslerinin 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı öğrenildi.

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